Cristiano Ronaldo junior au Real Madrid, le transfert pharaonique

Cristiano Ronaldo a passé neuf saisons couronnées de succès au Bernabéu, et bientôt, son fils pourrait marcher sur ses traces en signant au Real Madrid.Cristiano Ronaldo Jr, âgé de 15 ans, évolue actuellement au centre de formation d'Al-Nassr, club où son père joue depuis 2022. Cependant, il semble désormais prêt à rejoindre le Real Madrid, The Athletic (via Marca) rapportant qu'il s'est entraîné avec l'équipe des moins de 16 ans mardi matin.





Ronaldo Jr, qui a également joué pour les centres de formation de Manchester United et de la Juventus au cours de sa jeune carrière, a déjà fait ses débuts en équipe nationale du Portugal U15 et semble maintenant prêt à franchir une nouvelle étape importante. Bien qu'aucun transfert au Real Madrid n'ait encore été confirmé, le fait qu'il s'entraîne à La Fabrica laisse penser qu'il signera dans les prochaines semaines.





Ce transfert laisse entrevoir un possible retour de Ronaldo Sr.





Si sa signature au Real Madrid est confirmée, Ronaldo Jr pourra résider à La Fabrica, aux côtés de plusieurs autres jeunes espoirs du centre de formation. Cependant, son retour imminent dans la capitale espagnole alimente naturellement les spéculations quant à un éventuel retour prochain de son père.





Ronaldo est sous contrat avec Al-Nassr pour encore 15 mois et il est fort probable qu'il honore son contrat en Saudi Pro League, compte tenu de son ambition d'atteindre la barre des 1000 buts en carrière – il en compte actuellement 964 – avant de raccrocher les crampons.





Après sa retraite, il y a de fortes chances que Ronaldo revienne en Espagne. Il a récemment acquis 25 % d'Almeria et, outre le suivi de son fils, il pourrait s'impliquer activement dans le club de Segunda División.





L'avenir nous dira si Ronaldo reviendra en Espagne dans les prochaines années, mais concernant son fils, il semble que suivre les traces de son père en signant au Real Madrid soit la prochaine étape de sa carrière.