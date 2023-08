Cristiano Ronaldo humilie Sergio Ramos sur Instagram

Cristiano Ronaldo s'est moqué de son ancien coéquipier du Real Madrid, Sergio Ramos, après que ce dernier a atteint les 60 millions de followers

L'ancienne star du Real Madrid, Ramos, a fêté ses 60 millions de followers sur Instagram cette semaine, mais son ex-coéquipier Ronaldo a quelque peu gâché sa fête en soulignant que son nombre de followers éclipsait celui de l'Espagnol. L'international portugais a atteint les 600 millions de followers sur la plateforme de médias sociaux au début du mois, ce que le joueur de 38 ans s'est empressé de faire remarquer au défenseur.

Sur Instagram, Ramos a écrit : "Nous avons commencé en 2014 et - bien que cela semble impossible - nous sommes maintenant 60 millions. Pour célébrer cela et vous rendre un peu de l'amour que vous me donnez tous, j'ai un grand concours pour vous : un cadeau de 20 paires de bottes Mizuno signées."

Ce à quoi Ronaldo a répondu : "Il te faut un autre zéro pour me rattraper", avec un emoji de visage rieur.

Sa remarque plutôt amusante a obtenu plus de 250 000 likes, ce qui est tout de même quatre fois moins que le premier message de Ramos sur Instagram.

Ramos et Ronaldo sont tous deux des superstars du football et ont connu des carrières brillantes, bien qu'ils soient à l'automne de leur carrière. Le second joue actuellement pour le club saoudien de Pro League Al-Nassr, tandis que le premier est un agent libre après avoir quitté le Paris Saint-Germain.

Ramos est à la recherche d'un club, alors que les saisons de football en Europe et ailleurs ont déjà commencé, tandis que Ronaldo devrait affronter Al-Taawoun vendredi.