Cristiano Ronaldo humilié par les supporters de Manchester United

Mercredi soir, les fans de Manchester United ont fait savoir qu'ils se fichaient du départ de Cristiano Ronaldo à Old Trafford.

« Aucun joueur n’est plus grand que le club », voilà une expression que les fans de Manchester United ont bien assimilée et ont décidé d’appliquer. Bien que Cristiano Ronaldo ait marqué l’histoire du club en y remportant trois titres de Premier League et une Ligue des Champions. L’international n’a pas de quoi rougir non plus sur son bilan individuel avec les Red Devils, en 346 matches sous le maillot rouge, il a inscrit la bagatelle de 145 buts. Mais après son retour à l’été 2021 et une saison mitigée sur le plan collectif lors de laquelle le quintuple Ballon d’Or a tout de même su se montrer efficace, la tension est montée d’un cran.

Une fin délicate entre CR7 et Man Utd

En conflit avec son nouvel entraîneur Erik Ten Hag, CR7 a dû s’habituer au banc et à un rôle de joker difficile à accepter. De quoi faire vriller le principal concerné, qui s’est lâché au cours d’une interview accordée à Piers Morgan dans laquelle il critique vivement l’entraîneur et la direction du club mancunien, leur reprochant notamment un manque de soutien lors des épreuves qu’il a traversées, comme le décès de son enfant à la naissance au mois d’avril. Mais alors qu’il a résilié son contrat avec Man Utd juste avant la Coupe du monde, il ne semble pas être regretté par ses supporters.

Ces derniers l’ont d’ailleurs fait savoir à l’occasion du match qui opposait United à Burnley mercredi soir en EFL Cup (2-0). Les fans du club ont entonné un chant bien explicite pour faire comprendre que les intérêts de Manchester United passaient avant ceux de n’importe lequel de ses joueurs. « I don’t care about Ronny (Cristiano Ronaldo, ndlr), Ronny doesn’t care about me, all I care about is MUFC” (Je m’en fiche de Ronny, Ronny s’en fiche de moi, tout ce qui m’intéresse c’est Manchester United), a-t-on pu entendre depuis les tribunes d’Old Trafford.