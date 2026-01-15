Cristiano Ronaldo humilie Leo Messi... financièrement

Le GOAT portugais a empoché le double des revenus de son éternel rival Lionel Messi en 2025, l'attaquant d'Al-Nassr empochant 260 millions de dollars (194 millions de livres sterling). Treize footballeurs figurent dans le top 100, tandis que l'icône brésilienne Neymar dégringole dans le classement.

Ronaldo, qui bénéficie d'un nombre record d'abonnés sur les réseaux sociaux, lui permettant d'accroître ses revenus hors des terrains, domine le classement de Sportico pour la troisième année consécutive. Son contrat avec le club saoudien de Pro League est estimé à 200 millions de dollars (149 millions de livres sterling) sur 12 mois. Il perçoit également 60 millions de dollars (45 millions de livres sterling) grâce à d'autres activités.

Cristiano Ronaldo (CR7), quintuple Ballon d'Or, a engrangé au moins 100 millions de dollars (74 millions de livres sterling) pendant neuf années consécutives, dépassant ainsi la barre des 200 millions de dollars pour la troisième fois. Il bénéficie de nombreux partenariats publicitaires lucratifs, notamment avec Nike, Herbalife, Binance, Perplexity, Yili et Therabody. Son nombre total d'abonnés en ligne a franchi la barre du milliard.

Messi a signé un nouveau contrat avec l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup.

L'icône argentine Messi, qui collabore étroitement avec adidas entre autres, occupe la troisième place du classement de Sportico. Il perçoit cependant la moitié du salaire de Ronaldo, le champion du monde générant 130 millions de dollars (97 millions de livres sterling) de revenus en 2025. Il a signé un nouveau contrat avec l'Inter Miami, vainqueur de la MLS, jusqu'en 2028.

Ronaldo est également en négociations avec Al-Nassr, un accord historique ayant été prolongé jusqu'à l'été 2027. Il a été suggéré que l'attaquant, déjà âgé de 40 ans, pourrait continuer à jouer au-delà de cette date. Lui et Messi sont pressentis pour participer à la Coupe du monde cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.