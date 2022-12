"Cristiano Ronaldo est le gros flop de la Coupe du monde", estime un ancien champion du monde

Champion du monde en 1990 et Ballon d'or la même année, Lothar Matthaüs est très remonté contre Cristiano Ronaldo.

Lothar Matthaüs a toujours été réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Champion du monde avec l'Allemagne de l'Ouest en 1990 (puis lauréat du Ballon d'or quelques semaines plus tard), l'ancien joueur du Bayern Munich est aujourd'hui consultant.

Matthaüs déplore le comportement de Ronaldo

Dans les colonnes de Bild, Matthaüs estime que Cristiano Ronaldo est le flop de cette Coupe du monde 2022 : « Cristiano Ronaldo est sans aucun doute le plus gros flop de ce Mondial. Il est totalement à l'opposé de Lionel Messi. Ronaldo a plombé son équipe à cause de son égoïsme et ça s'est retourné contre lui. Autrefois, c'était un grand joueur, un buteur extraordinaire. Mais là, il a totalement ruiné son image. Je ne vois pas comment il va pouvoir retrouver un club. Je suis triste pour lui ce que ça se termine de cette façon. »

Un Mondial sur la pente descendante

Tout avait pourtant bien commencé pour Cristiano Ronaldo lors de cette Coupe du monde 2022 puisqu'il avait marqué contre le Ghana lors de la première journée, s'offrant par la même occasion un record : celui d'avoir marqué lors de cinq phases finales à la suite.

Mais des tensions sont ensuite apparues entre Cristiano Ronaldo et son sélectionneur, Fernando Santos. CR7 a ainsi été relégué sur le banc des remplaçants à partir du huitième de finale contre la Suisse. Il n'est d'ailleurs entré en jeu qu'à la 73e minute face à la Nati alors que le match était déjà plié (il y avait 5-1 pour le Portugal qui l'a finalement emporté 6-1).

Selon plusieurs médias, Ronaldo aurait alors menacé de quitter la sélection en pleine Coupe du monde. Si Fernando Santos a nié en bloc un départ de son joueur, il l'a de nouveau relégué sur le banc des remplaçants pour le quart de finale face au Maroc.

Lors de ce match, Cristiano Ronaldo a tout de même obtenu plus de temps de jeu en entrant à la 51e minute. Mais le Portugal était déjà mené 1-0 et CR7 n'est pas parvenu à égaliser. L'élimination du Portugal à ce stade de la compétition a constitué une grosse surprise.

Et à 37 ans, Cristiano Ronaldo s'imaginait sans doute vivre une meilleure fin pour son dernier Mondial…