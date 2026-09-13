Cristiano Ronaldo a réagi avec horreur et colère aux provocations visant Rúben Neves lors du duel entre Al-Taawoun et Al-Hilal. Les supporters du club à domicile ont scandé samedi le nom du défunt Diogo Jota, qui était un bon ami du milieu de terrain d’Al-Hilal.

Ces scènes douloureuses ont eu lieu pendant la rencontre qu’Al-Hilal a finalement remportée sur le score sans appel de 0-6. Lors d’une interruption, les supporters d’Al-Taawoun ont crié à plusieurs reprises le nom de Jota en direction de Neves, qui a réagi par des applaudissements sarcastiques.

Jota est décédé début juillet 2025 à l’âge de 28 ans dans un accident de la route sans autre véhicule impliqué, en Espagne. Son jeune frère André Silva, âgé de 25 ans, a lui aussi perdu la vie dans le crash. Jota était alors sous contrat avec Liverpool.

Pour Neves, la disparition de Jota a été particulièrement difficile à encaisser. Les deux Portugais ont joué ensemble à Wolverhampton Wanderers et en équipe nationale du Portugal, et étaient connus pour être de bons amis. Après la mort de Jota, Neves s’est par ailleurs fait tatouer sur le mollet un motif les représentant ensemble.

Après la rencontre, Neves a fait comprendre à quel point les chants l’avaient touché. « J’espère seulement qu’après ce qu’ils ont fait, ils n’iront pas prier », a déclaré le milieu de terrain, qui pendant le duel a aussi semblé faire signe que le comportement des supporters était observé par des puissances supérieures.

Ronaldo, qui joue avec Neves en équipe nationale du Portugal, estime que la Saudi Pro League doit frapper fort. « Le championnat doit agir et sanctionner ce genre de comportement de la part des supporters », écrit la star de 41 ans d’Al-Nassr sur Instagram.

« Ce n’est plus du football et des limites doivent être posées », a poursuivi Ronaldo dans son message virulent. « Les gens qui se comportent ainsi ne devraient plus jamais être autorisés à entrer dans un stade. »







