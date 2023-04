Cristiano Ronaldo EXPULSÉ d'Arabie saoudite pour son geste indécent ?

Al-Nassr a expliqué le geste apparemment indécent de Cristiano Ronaldo qui a suscité des appels à son expulsion d'Arabie saoudite.

L'international portugais a une nouvelle fois fait la une des journaux pendant et après la défaite 2-0 de son équipe face à Al-Hilal mardi. Après avoir reçu un carton jaune pour un tacle digne de la WWE, Ronaldo a réagi aux chants des supporters locaux en faveur de Lionel Messi en leur montrant son entrejambe. Le geste obscène semble avoir provoqué une grande offense dans tout le pays, notamment parce qu'il s'est produit pendant le mois sacré du Ramadan, et une tendance a émergé en ligne pour expulser Ronaldo sous le titre "Expulser l'agresseur du supporter".

Ronaldo s'est saisi l'entrejambe en réponse aux railleries de Messi

Le club d'Al-Nassr a tenté de minimiser l'importance du geste de Ronaldo, l'attribuant plutôt à une blessure "sensible" dans la région de l'aine. Le conseil d'administration du club a clarifié l'incident auprès du journaliste Muhammed Al-Enezi, qui a déclaré dans un communiqué mercredi : "Ronaldo souffre d'une blessure sensible à l'aine : "Ronaldo souffre d'une blessure. Son altercation avec Gustavo Cuellar, le joueur d'Al-Hilal, a commencé par un coup dans une zone très sensible. C'est une information confirmée. Quant aux explications des supporters, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent".

Ce n'est pas la première fois que Ronaldo s'emporte contre son éternel rival argentin à la suite de railleries de la part de supporters adverses. Le club a récemment perdu son emprise sur la course au titre de la Pro League saoudienne et se retrouve désormais à trois points du leader Al-Ittihad, qui compte un match en moins.