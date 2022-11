Cristiano Ronaldo évoque DEJA la retraite

Cristiano Ronaldo a révélé qu'il avait pensé à la retraite et qu'il pourrait même envisager une situation où il quitterait le football

Le joueur de 37 ans quittera probablement Manchester United en janvier après son interview explosive avec Piers Morgan et il a admis que prendre sa retraite à 40 ans "serait un bon âge".

Cependant, lorsque Morgan a suggéré un scénario dans lequel Ronaldo marquerait un triplé contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde, dont un but à la dernière minute, la star portugaise a ri et a admis qu'il prendrait sa retraite sur le champ.

Il a déclaré : "C'est un trop beau rêve. Même si c'était un autre joueur, je m'en ficherais si cela signifie que le Portugal gagne. Même le gardien de but, je serais l'homme le plus heureux du monde.

"Mais si ça arrive ? Je vous en prie. Je vais dire maintenant que je vais arrêter le football si cela arrive. Je prendrai ma retraite si ça arrive. 100%."

Ronaldo a admis qu'il se voyait bien prendre sa retraite dans " deux ou trois ans ".

"Je veux jouer deux ans de plus, trois ans de plus", a-t-il déclaré. "Donc deux ou trois ans maximum. Je veux finir à 40 ans. Je pense que 40 ans, ce sera un bon âge... mais je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir.

"Parfois, vous planifiez une chose pour votre vie et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la vie est dynamique. Et vous ne savez jamais ce qui va se passer."

Ronaldo a également insisté sur le fait qu'il était toujours capable de jouer au plus haut niveau, affirmant qu'il avait adapté son jeu et qu'il donnerait le meilleur de lui-même lorsqu'il se sentirait heureux.

"Pour moi, c'est une question stupide", a déclaré Ronaldo. "Que disent les gens ? Ils ne sont pas les mêmes. Personne n'est le même. Jour après jour, nous vieillissons. Chacun d'entre nous, vous comprenez, c'est normal.

"Vous devez vous adapter. Et je pense que personne dans ce jeu n'a ce cerveau qui s'adapte à son âge. Je ne suis pas, je ne veux pas être prétentieux et dire que je suis le même qu'à 20 ans. Bien sûr que non.

"Mais je m'adapte et je suis intelligent pour connaître ma force, ce que je suis bon à faire. Et je continue à jouer à haut niveau et je marque des buts, et je continuerai à en marquer.

"Si mon esprit est clair et heureux. Et si les gens qui m'entourent m'aident à être un bon joueur, en particulier l'entraîneur, le président, les directeurs.

"Mais quand vous sentez que l'énergie ne va pas vous entourer, il est difficile pour vous d'être vous-même, et c'est ce qui s'est passé avec moi."