Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, l'accrochage

La star de Manchester United Bruno Fernandes n'est pas d'accord avec Cristiano Ronaldo sur la nouvelle direction prise par le Portugal.

Le Portugal a limogé son entraîneur Fernando Santos après son élimination en quart de finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc, mettant ainsi fin aux sept années passées par le technicien de 68 ans à la tête de Cristiano Ronaldo et consorts.

L'ancien entraîneur d'Everton et de la Belgique, Roberto Martinez, a été engagé pour diriger le Portugal dans une nouvelle direction et l'Espagnol a pris un départ fulgurant à la tête de la Seleção, même si l'opposition a été moindre.

Avec un score combiné de 10 buts et zéro encaissé, le Portugal a facilement écarté les petites nations d'Europe centrale que sont le Liechtenstein et le Luxembourg dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Après une victoire 4-0 sur le premier, le second a été démoli 6-0. Ronaldo a inscrit un doublé dans les deux matches, portant son impressionnant palmarès international à 122 buts.

Qu'ont dit Ronaldo et Fernandes ?

Sans surprise, le joueur de 38 ans a salué l'impact de Martinez, déclarant à la veille du match contre le Liechtenstein : "C'est un nouveau chapitre pour l'équipe : "C'est un nouveau chapitre pour tout le monde, pour les joueurs, le staff et le pays. Nous ressentons une bonne énergie. C'est une bouffée d'air frais".

Son coéquipier au Portugal et ancien compagnon de Manchester United, Bruno Fernandes, n'est pas d'accord avec la déclaration de Ronaldo. "Non, c'est juste un nouvel entraîneur avec de nouvelles idées", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision portugaise RTP3. "Il n'y a pas de souffle nouveau du tout", a poursuivi le joueur de 28 ans. "C'est juste une période de transition".

Il a ensuite insisté sur le fait qu'il n'y avait jamais eu de problème dans le camp portugais : "L'atmosphère dans l'équipe nationale a toujours été bonne. Il n'y a jamais rien eu qui n'était pas frais, donc je pense que c'est juste une nouvelle dynamique, un nouvel entraîneur, et vous devez assimiler ses idées".

Ronaldo et Fernandes se retrouveront en juin lorsque le Portugal, leader du groupe, poursuivra sa campagne de qualification contre l'Islande et la Slovaquie.