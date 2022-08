Cristiano Ronaldo dézingué après l'incident du téléphone

La mère de Jacob Harding dézingue Cristiano Ronaldo dans les médias.

La saison dernière, Cristiano Ronaldo a quitté Goodison Park en furie après la défaite de Manchester United contre Everton et, alors qu'il sortait, il a jeté le téléphone portable d'un fan d'Everton. Le jeune homme, âgé de 14 ans, s'appelait Jacob Harding et avait la main couverte de bleus après l'incident survenu en avril.

Sa mère, Sarah Kelly, a déclaré que Ronaldo n'avait pas proposé de remplacer le téléphone cassé et qu'il ne s'était pas immédiatement excusé pour son comportement. Mais l'homme de 37 ans s'est ensuite excusé et a été interrogé par la police à ce sujet.

Sarah envisage maintenant d'intenter une action en justice contre le joueur de Manchester United, car il a été libéré avec un avertissement pour agression et dommages criminels la semaine dernière. Elle a déclaré que l'assistant personnel de Ronaldo l'avait contactée et lui avait proposé, ainsi qu'à Jacob, qui est autiste, de le rencontrer, mais Kelly a décliné l'offre.

Elle a expliqué qu'un jour après l'incident, un homme appelé Sergio, prétendant être l'assistant personnel de Ronaldo, l'a appelée pour lui proposer de rencontrer le joueur à Old Trafford. et lui a demandé : "Savez-vous qui est Ronaldo ?"

Je lui ai répondu : "Bien sûr que je le sais et la réponse est non". J'ai raccroché, je tremblais et je pleurais. Je me sentais intimidée. Comment osent-ils ?", a déclaré Sarah lors d'une interview accordée au Mirror. Elle a même décrit le joueur, qui l'a appelée quelques jours plus tard, comme "l'homme le plus arrogant auquel j'ai jamais parlé".

La mère de famille du Merseyside avait fait une déclaration à la police après l'agression et s'est expliquée davantage dans l'interview.

"Le téléphone a de nouveau sonné et un homme a dit : "Bonjour, c'est Cristiano Ronaldo".

"Il m'a demandé si je voulais descendre et rencontrer sa famille. Il a dit : 'Je ne suis pas un mauvais père'. Je lui ai dit : "Je n'ai jamais dit que vous étiez un mauvais père".

Il a dit : "J'ai eu une éducation terrible, j'ai perdu mon père. Je lui ai dit : "Tout le monde a une histoire triste, Ronaldo, j'ai perdu mon père jeune, j'ai eu un cancer".

"Il n'arrêtait pas de m'appeler Jack et ne connaissait même pas mon nom et j'ai dit, 'Je m'appelle Sarah' et il a dit, 'Oh, Sarah, je suis désolé'.