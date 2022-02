Cristiano Ronaldo a 37 ans, mais l'attaquant de Manchester United espère continuer à jouer au football pendant encore quatre ou cinq ans.

4 ou 5 ans pour Cr7

L'international portugais a fait l'objet de nombreuses critiques cette saison, bien qu'il ait marqué 15 buts en 29 matchs pour United, toutes compétitions confondues.

"Je sais qu'il ne reste plus beaucoup d'années avant que j'arrête de jouer, j'espère encore quatre ou cinq ans, mais j'espère continuer à gagner des choses", a déclaré Cristiano Ronaldo lors d'une interview avec DAZN.

L'article continue ci-dessous

"Ma vie a été un très beau voyage. J'ai laissé mon empreinte partout où je suis allé. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur dans l'histoire qui puisse atteindre, enfin, les chiffres qu'il peut atteindre, mais avoir cette fierté de dire 'partout où j'ai été, j'ai laissé ma marque'. Et cela me rend heureux.

"Il faut être intelligent et dire que lorsque vous avez huit ans, 20 ou 25 ans, ce n'est pas la même chose que lorsque vous avez 35 ans. C'est la maturité, l'expérience, l'intelligence de comprendre que peut-être vous perdez certaines choses, mais que vous en récupérez d'autres et que vous avez le bon équilibre pour pouvoir continuer à concourir et être au plus haut niveau."