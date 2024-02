Cristiano Ronaldo dépossédé d'un record

Rasmus Hojlund a rejoint une liste exclusive comprenant Cristiano Ronaldo lorsqu'il a marqué et fait une passe décisive contre les Wolves jeudi.

Le Danois a enchaîné son but et sa passe décisive contre Tottenham le 14 janvier avec une autre contribution de deux buts lors de l'ouverture du score dominante de United à Molineux. Dès la cinquième minute, il a offert une passe décisive à Marcus Rashford pour l'ouverture du score de l'équipe à l'extérieur, ce qui constituait une réponse parfaite de la part de l'Anglais à la suite de rapports faisant état de sa mauvaise discipline en dehors du terrain. Hojlund s'est ensuite illustré un peu plus d'un quart d'heure plus tard en utilisant son instinct de braconnier pour marquer un but à bout portant.

Le Danois devient ainsi, à 20 ans, le plus jeune joueur de Manchester United à marquer et à délivrer une passe décisive dans deux matches consécutifs de Premier League depuis le premier passage de Ronaldo au club, selon TNT Sports. Hojlund aurait pu marquer deux buts de plus sans l'intervention du drapeau du hors-jeu. En réalité, l'attaquant n'a été que l'un des nombreux joueurs qui se sont distingués lors de la première mi-temps de l'équipe d'Erik ten Hag, l'une des plus impressionnantes que l'on ait connues depuis longtemps.