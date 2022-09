L'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Rio Ferdinand, affirme que l'international portugais est dégoûté par la situation dans laquelle il se trouve au club.

Ronaldo a joué un rôle périphérique à Old Trafford cette saison, se retrouvant régulièrement sur le banc et, en conséquence, il n'a marqué qu'un seul but - un penalty - contre le Sheriff en Europa League.

Après avoir passé une grande partie de l'été à essayer sans succès de trouver un club qui accepte de l'acheter, le quintuple Ballon d'Or serait ouvert aux offres. Il semble peu probable qu'il parte en janvier, mais il deviendra un joueur libre à l'été 2023 et il semble très peu probable qu'il renouvelle à Man Utd.

"Il est dégoûté, il ne sera pas heureux", a déclaré Ferdinand à William Hill, interrogé sur la situation de Ronaldo.

"Vous ne pouvez pas faire ce qu'il a fait pendant cette période et être heureux et satisfait d'être sur le banc, ou de ne pas obtenir les chiffres que vous voulez obtenir. Mais il sera professionnel, il sera concentré, parce qu'il sait que son heure viendra.