Cristiano Ronaldo dans le dur à Manchester United

Son équipe a fait match nul 1-1 à Burnley hier soir, ce qui la place à la cinquième place de la Premier League, à 18 points de ses voisins et du leader Manchester City.

Ronaldo souffre à MU

Et Cristiano n'a pas livré la marchandise comme on l'attendait peut-être selon AS. Le Portugais, qui a fêté ses 37 ans la semaine dernière, a été laissé sur le banc pour le match, Ralf Rangnick ayant préféré lancer Edinson Cavani à sa place. Ce n'est pas pour cela que l'ancien joueur du Real Madrid est revenu à Old Trafford en provenance de la Juventus.

Il est entré en jeu en tant que remplaçant mais n'a pas marqué, ce qui signifie qu'il est maintenant sur une série de cinq matchs consécutifs sans marquer pour la première fois depuis son premier passage à United en 2008/09. Il a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en championnat cette saison.

Mais Cristiano a encore une arène pour briller, même si United est éliminé de la FA Cup et n'a aucune chance de remporter la Premier League. Il s'agit de la Ligue des champions, une compétition qu'il a remportée cinq fois. Ce mois-ci, United affronte l'Atletico Madrid en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.