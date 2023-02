Cristiano Ronaldo, d'anciennes révélations remontent

L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Anderson, a admis qu'il était "surpris à chaque instant" par son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo.

Anderson a joué avec Cristiano Ronaldo pendant deux ans avant que le Portugais ne soit transféré au Real Madrid. Le milieu de terrain central s'est ouvert sur la vie aux côtés de Ronaldo dans une interview révélatrice accordée à Sport.

"Avec Ronaldo, vous êtes surpris à chaque instant", a déclaré Anderson. "Il pense à 100% au football. Le match se termine et il rentre directement chez lui pour récupérer. C'est un grand professionnel et un grand ami. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il aide beaucoup de gens. Il a un très bon cœur. Il nous emmenait à l'entraînement, il se souciait de nous. En Angleterre, il était très important pour moi.

"Si j'avais 5 % de la mentalité de Cristiano Ronaldo, j'aurais pu être parmi les meilleurs du monde. Je le sais maintenant. Il avait du talent, de la qualité. Et de la concentration. J'ai eu une belle carrière parce que j'ai gagné beaucoup de choses, mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Il faut être honnête. Avec 5 % de Cristiano... je jouerais encore au plus haut niveau aujourd'hui, facilement."

Anderson a connu une carrière réussie pour les Red Devils en termes d'accomplissements collectifs, remportant la Premier League à quatre reprises, tout en s'emparant de la Ligue des champions en 2008. Il a reçu le prix du Golden Boy en 2008. Cependant, comme il l'admet volontiers, il n'a jamais atteint le niveau de jeu personnel que beaucoup attendaient de lui à son arrivée à Old Trafford.