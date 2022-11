Cristiano Ronaldo confirme une offre de 350 millions d'euros

Cristiano Ronaldo a admis avoir refusé de quitter Manchester United, ce qui lui aurait rapporté 350 millions d'euros.

Cristiano Ronaldo a demandé à quitter Manchester United cet été pour disputer la Ligue des champions, mais il n'a pas suscité l'intérêt des plus grands clubs européens.

Cependant, Ronaldo a révélé dans son interview avec Piers Morgan qu'il avait refusé une somme d'argent alléchante d'une équipe d'Arabie Saoudite car il se sentait heureux à United.

"C'est vrai, oui c'est vrai", a déclaré Ronaldo. "Mais ce que la presse continue de dire, les ordures, c'est que personne ne veut de moi, ce qui est complètement faux.

"Et j'étais heureux ici pour être honnête, j'étais motivé pour faire une grande saison ici. Mais ils continuent de répéter que personne ne veut de Cristiano. Comment peuvent-ils ne pas vouloir d'un joueur qui a marqué 32 buts l'année dernière, avec l'équipe nationale ?"

"Mais ce qu'ils disent ces trois derniers mois est complètement nul et faux. Ils disent qu'ils me proposent ceci et cela, et beaucoup de présidents et de directeurs en parlent, ils me rejettent.

"C'est un mensonge complet, ils mentent. Parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de clubs, pas beaucoup, quelques clubs qu'ils veulent me faire signer et je ne suis pas allé parce que je me sens bien ici. C'est la vérité."