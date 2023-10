Cristiano Ronaldo choqué par la brutalité de Francis Ngannou

Présent pour "The battle of the baddest", Cr7 a été choqué par la violence du Camerounais.

Cristiano Ronaldo a assisté au combat à grand spectacle entre le champion des poids lourds Tyson Fury et la star du MMA Francis Ngannou. Prochain match: Coupe des Champions NSR ITF Présentation du match L'attaquant d'Al-Nassr était l'une des personnalités les plus en vue à assister à ce combat historique. Luis Figo, Ronaldo Nazario et Rio Ferdinand se sont également envolés pour l'Arabie saoudite. Lors de ce combat de boxe, Fury a été mis au tapis au troisième round de la "Bataille des plus méchants", tandis que Ronaldo semblait avoir la bougeotte. Fury s'est imposé par décision partagée malgré le KO, deux juges ayant donné 96-93 et 95-94 en sa faveur et l'autre ayant donné 95-94 à Ngannou.