Cristiano Ronaldo choque le Portugal

Cristiano Ronaldo a annoncé son intention de prolonger sa carrière internationale avec le Portugal jusqu'au prochain Championnat d'Europe en 2024.

À 38 ans, l'attaquant a déjà représenté son pays à 200 reprises. Il a inscrit 123 buts en sélection, ce qui constitue un record, mais des questions se posent quant à sa présence à ce niveau après avoir été cantonné au banc de touche lors de la Coupe du monde 2022. Ronaldo a toutefois joué un rôle important pour le Portugal au début du règne de Roberto Martinez et a promis de rester en lice jusqu'à ce qu'un autre grand tournoi ait lieu.

Ronaldo, qui a aidé son pays à remporter le titre continental en 2016, a déclaré aux journalistes - y compris ceux de Record - lorsqu'ils ont été interrogés sur son avenir international : " J'ai toujours quelque chose à prouver, quand on n'a rien à prouver, c'est le signe qu'on est mort à vie. Chaque année, j'ai toujours quelque chose à prouver. Prouver que je peux être un exemple de longévité, à 38 ans et demi je pense que je ferai encore des choses très intéressantes. Quoi ? Des buts, des passes décisives, une bonne préparation en sélection, une bonne phase de qualification, un bon Championnat d'Europe et continuer à faire ce que j'ai fait en 21 ans de carrière. Je continuerai à en profiter de la même manière. Je me sens toujours utile et bon. Il s'agit de continuer à apprécier le football, et c'est ce que j'aime le plus.

Ronaldo a fait ses débuts avec le Portugal en 2003 et est devenu le premier homme à atteindre le double centenaire en termes de sélections internationales. Il joue aujourd'hui en Arabie saoudite avec le club d'Al-Nassr et espère que ses exploits lui permettront de rester en lice pour d'autres sélections.