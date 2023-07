Cristiano Ronaldo avide d'argent ? Un coéquipier balance

Odion Ighalo estime que Cristiano Ronaldo est parti en Arabie Saoudite pour des raisons purement financières et non par passion pour le football.

Ighalo a été le meilleur buteur de la Pro League saoudienne la saison dernière, sous les couleurs d'Al-Hilal, bien qu'il ait été libéré à la fin de la campagne. Il affirme aujourd'hui qu'il s'est installé dans le pays uniquement pour le salaire, et prétend que Ronaldo fait de même, puisqu'il a rejoint Al-Nassr, en compagnie de Benzema.

Ighalo, 34 ans, a déclaré à OmaSportsTV : "Quand vous êtes jeune, oui, vous jouez par passion. À l'époque, on ne se soucie pas de l'argent. Mais à mon âge, je suis dans la dernière ligne droite de ma carrière, je ne sais pas si ce sera dans un an, deux ans ou quand Dieu me dira d'arrêter.

"Je sais que cela ne durera pas plus de trois ans. J'ai joué toute ma vie par passion, maintenant c'est pour l'argent. Je ne suis pas un de ces joueurs qui viennent et disent : 'Je joue par passion'. Mon frère, c'est de l'argent. En fin de compte, c'est de l'argent.