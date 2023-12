Cristiano Ronaldo au Rayo Vallecano, la grosse fake news

Le 28 décembre est une date souvent attendue en Espagne. El Dia de los Santos Inocentes, c'est-à-dire le jour des saints innocents, est un jour similaire à celui du poisson d'avril, au cours duquel les gens font des farces et des plaisanteries pour tromper les autres.

Des clubs de football, dont le Real Betis, et des médias liés au football ont participé à l'édition 2023, et deux des plus grands noms du secteur ont été "liés" à des transferts en Espagne. Tout d'abord, Union Rayo a " rapporté " que Cristiano Ronaldo " rejoindrait le Rayo Vallecano " en prêt pour le reste de la saison - le club madrilène a bien besoin d'un buteur, même si nous ne sommes pas si sûrs qu'il parvienne à obtenir l'ancien joueur du Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

En parlant des Blancos, ils ont été fortement liés à Kylian Mbappé au cours des dernières années, et avec son contrat au Paris Saint-Germain expirant à la fin de la saison, il serait disponible en tant que joueur libre s'il ne renouvelle pas.

Cependant, les chances du Real Madrid de conclure un accord "sont terminées", car le Real Club Deportivo Carabanchel, un club de cinquième division, a déclaré qu'il avait "conclu un accord" pour recruter Mbapp à partir de l'été prochain.

Malheureusement pour les deux clubs, ces rumeurs sont entièrement inventées - le Real Madrid sera ravi de cette dernière, s'il pousse effectivement à signer Mbappé sur un transfert libre au cours du premier semestre 2024.