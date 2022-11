Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain cet hiver ? La réponse !

L’attaquant de Manchester United est en quête d’un nouveau point de chute. C’est une certitude. Le Portugais n’arrive pas à s’entendre avec Erik ten Hag, le coach des Red Devils.

« Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre pas de respect pour moi... Si tu n'as pas de respect pour moi, je n'en aurai jamais pour toi », ce sont les mots choisis par le quintuple Ballon d’Or pour évoquer sa relation avec son entraineur.

Cristiano Ronaldo a longtemps cherché un nouveau club l’été dernier. Peine perdue pour le Portugais. Il s’est finalement résolu à enchainer une deuxième année de suite à Manchester United.

Le technicien néerlandais a sérieusement compliqué la situation de l’ancien buteur du Real Madrid. Ce dernier a eu droit qu’à une place de remplaçant en début de saison.

Cette rétrogradation a été très mal vécue par Cristiano Ronaldo. Un manque de respect de trop pour le buteur de 37 ans.

En réponse, il a refusé d’entrer en jeu, il y a quelques semaines, lors d’un match de Premier League contre Tottenham. Ce qui lui a valu une exclusion temporaire du groupe pro.

Redevenu titulaire, il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo n’hésite pas pour autant l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam. Le divorce semble consommé entre les deux hommes. Et un départ en janvier prochain est inévitable.

En cas de transfert, Cristiano Ronaldo dispose de peu d’options. La presse sportive européenne a évoqué un intérêt du Paris Saint-Germain. Il n’en serait rien à en croire le journaliste anglais Ben Jacobs.

PSG is not a possible January destination for Cristiano Ronaldo. Club have no interest in signing him. Ronaldo felt door was open to a Paris move a few years back. But PSG won’t consider it now having categorically ruled out any move last summer. They simply have other targets.