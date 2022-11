Cristiano Ronaldo se lâche dans une interview, MU et Ten Hag en prennent pour leur grade

Cristiano Ronaldo s'en est pris à Man Utd et à son manager Ten Hag dans une interview accordée à Piers Morgan. Il n’y va pas avec le dos de la cuillère, attaquant avec des propos forts tout son entourage du côté d’Old Trafford.

Ronaldo a connu une campagne compliquée chez les Red Devils, avec seulement quatre titularisations en Premier League. Et juste avant de quitter le club pour jouer la Coupe du Monde, il s’est libéré d’un poids en étalant tout ce qu’il avait sur le cœur.

"Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre pas de respect pour moi", a-t-il déclaré à propos de Ten Hag. "Si tu n'as pas de respect pour moi, je n'en aurai jamais pour toi".

Ronaldo a également déclaré qu'il avait l'impression d'avoir été "trahi" par Man Utd et rendu responsable de tout ce qui a mal tourné au club, ce qui lui donne l'impression d'être un "bouc-émissaire."

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0