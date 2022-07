Cristiano Ronaldo au Barça ? Et si l'impensable se produisait ?

Avec Cristiano Ronaldo désireux de quitter Manchester United, le marché des transferts s'est animé.

Alors que Ronaldo serait un atout pour la plupart des équipes, il n'y a qu'une poignée de clubs qui pourraient répondre à ses ambitions professionnelles et financières.

Nuno Luz, journaliste et expert portugais, s'est entretenu avec Radio MARCA pour analyser l'avenir de Cristiano Ronaldo loin de Manchester United et loin d'Old Trafford. Il évoque ainsi la possibilité pour Cr7 de s'engager au Barça...

"Cristiano [Ronaldo] n'est pas très heureux à Manchester United et veut partir, il veut trouver une solution et nous verrons ce qui se passe", a déclaré Luz.

"Dans le football, quand vous n'êtes pas heureux dans un endroit, vous essayez de chercher une solution. Mais ça ne va pas être facile.

"Ce ne sera pas facile parce qu'il n'est pas facile de trouver un espace pour Cristiano Ronaldo, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont les conditions financières pour le signer.

"Le Real Madrid ne veut pas de lui et Barcelone serait le dernier recours. Nous devons regarder les clubs avec lesquels [Jorge] Mendes a plus de contacts et nous ne devons pas oublier l'Atletico Madrid.

"C'est encore un peu tôt. Il s'entraîne ici à Lisbonne pour le moment, mais nous verrons ce qui se passera.

"Cristiano devra aller là où Mendes lui trouve une solution, car il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont cette capacité.

"Ce qui pourrait sembler impossible maintenant dans une semaine pourrait ne pas l'être".