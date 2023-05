Cristiano Ronaldo affiche sa montre à 100000 euros

Cristiano Ronaldo a reçu une montre verte incrustée de diamants d'une valeur de 92 000 £ lors du lancement de sa nouvelle gamme de montres.

Pour marquer l'ouverture du nouveau magasin Jacob & Co à Riyad, en Arabie saoudite, l'entreprise a organisé un événement auquel a assisté Ronaldo, qui joue actuellement au football dans le pays pour Al-Nassr. L'ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid a montré l'une des montres de luxe de la marque.

Selon le Daily Mail, la montre verte que Ronaldo portait est ornée de 26 diamants blancs et vaut 92 000 livres sterling. Le dos de la montre est également orné de la célébration "Siu", qui est sa marque de fabrique. La montre que Ronaldo a montrée est nommée "Heart of CR7 Baguette" et est l'une des quatre montres de sa collection - la plus chère valant 119 000 £ (145 000 $).

Il s'agit de la dernière d'une série d'approbations faites par Ronaldo au cours de sa brillante carrière. On estime que l'attaquant portugais est celui qui gagne le plus d'argent dans le monde du football, son contrat avec Al Nassr étant estimé à plus de 200 millions de dollars par an.

Le prochain match de Ronaldo sera un choc avec Al Ta'ee, alors qu'Al Nassr tente de revenir dans la course au titre de la Pro League saoudienne. Il compte actuellement cinq points de retard sur le leader Al Ittihad à quatre journées de la fin du championnat.