Cristiano Ronaldo acteur ? L'incroyable reconversion

Un expert reconnu en finances du football estime que l'icône portugaise a le physique idéal pour réussir une seconde carrière à Hollywood, suggérant qu'un passage stratégique en Californie pourrait être le tremplin parfait pour consolider son statut de superstar mondiale après avoir raccroché ses crampons.

Alors que les spéculations continuent d'associer le joueur de 41 ans à un transfert sensationnel en Amérique du Nord avant la Coupe du Monde 2026, le Dr Rob Wilson, professeur de finance du sport appliquée à l'UCFB, estime qu'un tel transfert serait peu judicieux d'un point de vue purement sportif ou financier. S'exprimant sur Action Network, Wilson a souligné que Ronaldo est désormais tellement ancré au Moyen-Orient qu'un transfert classique nuirait à son image. Cependant, il a identifié un élément fascinant qui pourrait changer la donne : l'attrait du grand écran.

Wilson soutient que si un transfert pour des raisons footballistiques est illogique, un passage stratégique aux États-Unis pour lancer une seconde carrière dans le divertissement serait un coup de maître. Il suggère que le charme et la notoriété internationale de Ronaldo font de lui un candidat idéal pour une reconversion au cinéma.

« Ce serait différent si Ronaldo pouvait percer à Hollywood », a déclaré Wilson, opposant explicitement cette voie atypique à un transfert classique. « Il est indéniablement beau garçon, et les stars internationales du cinéma et du divertissement gagnent bien plus que les sportifs ; ce serait donc une option intéressante. »

L’immense risque d’abandonner le projet saoudien

Si Hollywood n’est pas l’objectif, Wilson insiste : Ronaldo doit rester. L’expert financier prévient qu’un départ d’Al Nassr, pour quelque raison que ce soit autre qu’une reconversion professionnelle, serait lourdement risqué sur le plan commercial. Ronaldo est devenu l’emblème du sport saoudien, et sa marque est désormais indissociable de la croissance de la région.

Wilson met en garde : tenter de le faire partir uniquement pour un regain de forme footballistique à court terme pourrait se retourner contre lui de façon spectaculaire, en s’aliénant des supporters qui l’ont adopté comme un investissement prioritaire. La hiérarchie saoudienne le considère comme un élément essentiel de sa vision à long terme, et un départ pourrait être perçu comme une trahison.

« Je pense qu'il est tellement ancré en Arabie saoudite maintenant qu'il doit être extrêmement prudent », a expliqué Wilson. « S'il tentait un tel transfert et que cela échouait, il perdrait en notoriété au Moyen-Orient, car on le verrait comme quelqu'un uniquement intéressé par l'argent, cherchant à réussir ailleurs. »

Il a ajouté : « S'il voulait un gain rapide, un transfert en MLS pourrait lui donner un coup de pouce, mais pour la croissance de sa marque à long terme, il est probable qu'il reste en Arabie saoudite. »

Avec le San Diego FC qui évolue désormais en MLS, un passage dans cette équipe de la Conférence Ouest pourrait s'avérer judicieux, comme l'a déclaré Wilson : « Ronaldo est intelligent. S'il pouvait partir en Californie, marquer quelques buts pour San Diego, puis devenir une star hollywoodienne, cela justifierait son départ d'Arabie saoudite pour les États-Unis. »