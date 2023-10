Cristiano Ronaldo accusé d'avoir freiné Messi

Lautaro Martinez estime que Lionel Messi aurait remporté le Ballon d'Or "15 fois" sans son rival Cristiano Ronaldo.

Le vainqueur argentin de la Coupe du monde a remporté son huitième Ballon d'Or lundi soir, devançant Erling Haaland (Manchester City) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain). Avant que le joueur de 36 ans ne reçoive un nouveau trophée, son compatriote Martinez, 20e sur la liste après sa saison 2022/23 réussie avec l'Inter et son pays, a fait une déclaration frappante au sujet de la star de l'Inter Miami. Le joueur de 26 ans a affirmé que la star d'Al-Nassr, Ronaldo, qui a remporté le Ballon d'Or à cinq reprises, était le seul joueur qui empêchait Messi de remporter ce titre encore de nombreuses fois.

Il a déclaré à ESPN avant la cérémonie : "Il [Messi] a dû partager cette ère avec Cristiano Ronaldo, sinon il aurait remporté le Ballon d'Or 15 fois.

Messi est sans doute le plus grand footballeur de tous les temps. Il a gagné à peu près tout ce qu'il y a à gagner dans ce sport, que ce soit en club ou au niveau international. Et si l'on en croit ses performances à l'Inter de Miami et avec l'Argentine, qu'il a menée à la victoire en Coupe du monde l'année dernière, il n'est pas près de ralentir. Par ailleurs, les deux seuls autres joueurs à avoir remporté le Ballon d'Or depuis 2007, année où Kaká l'a emporté, sont Luka Modric (2018) et Karim Benzema (2022).