Cristiano Ronaldo a-t-il inspiré Tom Brady ?

Cependant, de nombreuses questions suivent encore après cette nouvelle information dans le monde de la NFL, la plus importante de toutes :

Ronaldo a tout changé pour Brady ?

Qu'est-ce qui a poussé Brady à prendre cette décision ?

L'article continue ci-dessous

La réponse pourrait être précisément dans ce qui s'est passé avec Brady le jour avant cette annonce, le joueur avec le plus de bagues de Super Bowl a voyagé à Manchester, en Angleterre, pour assister au match dans lequel Manchester United a battu Tottenham 3-2, dans ce duel la star portugaise Cristiano Ronaldo a marqué un triplé pour donner aux Red Devils la victoire dans le match de Premier League et CR7 est devenu le meilleur buteur de buts dans les matchs officiels de tous les temps.

Après le match, Cristiano et Brady se sont rencontrés sur le terrain d'Old Trafford et, au cours d'une conversation pleine d'émotion, le Portugais a demandé : "Tu as fini, hein ?", ce à quoi le célèbre TB12 a répondu, après s'être tu un instant et avoir soupiré : "Ehh, probablement." Mais a depuis changé d'avis. Grâce à Cr7 ?