Cristiano Ronaldo à Manchester City, Rooney refuse d'y croire

La superstar portugaise est dans la dernière année de son contrat à la Juventus et il semble qu'il ne veuille pas continuer avec le club italien.

Sans surprise, les rapports sur le retour potentiel de Ronaldo à Manchester suscitent beaucoup de débats sur les médias sociaux.

Les liens du quintuple Ballon d'Or avec Manchester United signifient qu'un transfert vers la moitié bleue de la ville serait assez controversé.

Ronaldo est devenu l'un des plus grands joueurs du monde à Old Trafford et est toujours considéré par les fans comme une légende du club.

Mais si le joueur de 36 ans revêt le maillot bleu ciel à l'Etihad, l'opinion que les pensionnaires d'Old Trafford ont de lui risque de changer radicalement...

La question se pose donc de savoir si Ronaldo va effectivement trahir United et rejoindre City avant la date limite de la fermeture du mercato.

Eh bien, si l'on en croit les multiples rapports actuels, cela semble très probable, mais son ancien coéquipier Wayne Rooney croit toujours que le transfert ne se fera pas en raison de l'héritage du Portugais avec les Red Devils.

"J'ai des doutes", a déclaré Rooney aux journalistes, selon The Sun. "Cristiano a un grand héritage à United."

"Je ne pense pas qu'il va aller à Manchester City. Bien sûr, dans le football, on ne sait jamais et dans le passé, Peter Schmeichel est allé à City, tout comme Andrew Cole et Mark Hughes était leur manager.

"Je n'y crois pas, a néanmoins confié l’Anglais. Je pense que Cristiano a une très bonne image à Manchester United, je sais à quel point il est fier en tant que joueur et en tant que personne. Je n'y crois pas, mais dans le football on ne sait jamais",

"Bien sûr, il n'en a pas besoin financièrement. Je pense qu'il a plus de chances d'aller au PSG. Tout le monde sait que je ne pourrais jamais jouer pour Liverpool ou Manchester City. C'est évident, mais chaque personne est différente."