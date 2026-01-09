Cristiano Ronaldo à Hollywood, l'incroyable reconversion

Le GOAT portugais est déjà pressenti pour des apparitions dans des films, tout en lançant son propre projet cinématographique, et est considéré comme un choix évident pour de futures collaborations à Hollywood.

C'est l'avis de Dwight Yorke, qui suit de près CR7 depuis ses débuts à Old Trafford. Ronaldo est devenu une superstar mondiale, sa célébrité dépassant largement le cadre de sa profession.

Il possède le compte Instagram le plus suivi, s'est lancé dans la production vidéo sur YouTube et gère plusieurs entreprises florissantes en dehors des terrains. À 40 ans, il est toujours au sommet de sa forme, avec un nouveau contrat signé l'été dernier avec le club saoudien d'Al-Nassr, mais il devra un jour raccrocher ses crampons.

Il se pourrait qu'il se tourne vers le cinéma à ce stade de sa carrière. Yorke a d'ailleurs confié à PokerScout qu'une telle voie semblait toute trouvée pour l'une des personnalités les plus connues de la planète : « Vu ce que Cristiano Ronaldo a accompli dans le football, un peu comme Lionel Messi, pourquoi les réalisateurs ne voudraient-ils pas collaborer avec quelqu'un de son calibre ? Avec un physique aussi avantageux, il a tout pour réussir.

« Pourquoi ne pas le tenter ? On voit plein de chanteurs et de rappeurs se lancer dans le cinéma. Alors pourquoi pas nous, dans le monde du sport, avec des personnalités comme Ronaldo ? On le voit tout le temps, et c'est très bien que ces rappeurs et musiciens fassent le saut vers le grand écran. »

« Ce serait génial de voir Cristiano Ronaldo dans un blockbuster comme Fast and Furious, si cela se confirme. Ça promet ! On sait ce qu'il apporte : c'est la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux. Tout ça… En tant que producteur, pourquoi ne pas saisir une telle opportunité ? Pour moi, c'est une évidence.

« Ce serait bien de voir enfin des sportifs de tous les horizons au cinéma. Pelé a joué dans À nous la victoire à l'époque, et c'est incroyable comme la boucle est bouclée. Même si je ne pense pas qu'il soit le meilleur joueur du monde, le voir sur grand écran serait assurément un événement, et je le regarderai sans faute. »