Cristiano Ronaldo a ENFIN un défenseur

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a déclaré qu'il était devenu "à la mode de critiquer Cristiano Ronaldo".

Santos a levé le voile sur la conversation qu'il a eue avec l'ancien attaquant de Manchester United pour lui annoncer qu'il n'était pas retenu pour le huitième de finale de la Coupe du monde contre la Suisse.

Ronaldo, qui a été libéré d'un commun accord par Man Utd en novembre après une brouille spectaculaire avec le club d'Old Trafford, aurait agi de manière frustrée après avoir appris la nouvelle - un rapport au Portugal affirmant même qu'il aurait menacé de quitter la sélection pour la Coupe du monde.

La Fédération portugaise a rapidement répondu à cette suggestion en la niant en termes très clairs, et maintenant Santos a donné sa version des événements.

"La conversation a eu lieu - il aurait été mauvais qu'elle n'ait pas lieu", a expliqué l'entraîneur. "Depuis que je suis arrivé, je n'ai nommé l'équipe qu'une heure et demie avant le match, je l'écris sur le tableau.

"Je ne le fais pas avec tout le monde, mais avec Ronaldo, qui est le capitaine et quelqu'un d'aussi important en termes de ce qu'il projette et représente pour le Portugal et l'équipe, je devais avoir cette conversation. Cela s'est passé le jour du match, après le déjeuner.

"Je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles il n'allait pas jouer. Je lui ai fait savoir. Nous avons eu cette conversation dans mon bureau, au cours de laquelle je lui ai dit que je ne comptais pas sur lui dès le début du match. Je pensais qu'en entrant en seconde période, il pourrait apporter une solution dans ce match.