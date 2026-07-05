Cristiano Ronaldo, la légende portugaise, a confirmé qu’il disputera sa dernière Coupe du monde à l’âge de 41 ans.

Interrogé lors d’une conférence de presse, la star a confirmé : « Encore une fois, la dernière Coupe du monde… (rires) C’est une question intéressante, elle m’a plu. »

Il a poursuivi : « Ce qui reste, ce sont les gens. Ceux qui nous aiment, ceux à qui nous offrons des moments exceptionnels. Je pense aussi à toutes les personnes qui travaillent à nos côtés. Ce sont de merveilleux souvenirs. »

Il a poursuivi : « Lors d’un vol, j’ai su qu’une des hôtesses était argentine. Rien qu’à la façon dont elle m’a regardé. Je lui ai dit : “Je sais que tu es argentine.” Tu m’as regardé puis tu as détourné le regard rapidement, tu ne m’aimes pas… Mais ma femme est argentine. Ce n’est pas grave. »

Il conclut : « L’essentiel est d’en profiter. Ce sera ma dernière Coupe du monde, oui. Il faut savourer. »

Interrogé sur une éventuelle demi-finale contre la France en cas de succès des Bleus face au Maroc, puis d’élimination de l’Espagne, il a coupé court : « Je ne veux pas parler de la demi-finale car nous jouons contre l’Espagne demain… J’aurai le temps d’en parler si nous nous qualifions, mais c’est très difficile. J’espère que nous passerons une superbe soirée. »