Cristiano attend la décision décisive de Postecoglou avant le match d'ouverture

Un climat d'attente règne au sein des supporters d'Al-Nassr autour du sort du capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo, et de sa possible participation à la rencontre face à Al-Fateh lors de la première journée de la Roshn Saudi League, prévue au stade Al-Awwal Park le 15 août courant.

Le journal saoudien « Al-Yaum » a indiqué que la star portugaise arrivera dans la capitale Riyad dans les prochaines heures, après une longue période de repos accordée par une décision de la direction du club, à l'issue d'une saison exceptionnelle au cours de laquelle l'équipe a été sacrée championne du championnat, en plus de sa participation avec la sélection de son pays aux phases finales de la Coupe du monde 2026.

Ronaldo constitue l'un des piliers essentiels de l'effectif d'Al-Alami, le staff technique s'appuyant entièrement sur lui pour diriger la ligne offensive, compte tenu de sa grande expérience et de son efficacité décisive devant le but, qui a fait la différence lors des grandes rencontres la saison dernière.

Le journal a précisé que le nouvel entraîneur, Ange Postecoglou, tranchera la situation définitive du joueur au cours des prochains entraînements, où son état physique et technique sera évalué avant de décider ou non de le titulariser face à Al-Fateh, d'autant plus que les supporters souhaitent le voir dès la journée d'ouverture.

La nouvelle saison pourrait bien être le dernier chapitre du parcours de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr, sur fond de pronostics indiquant que le capitaine d'Al-Alami pourrait ne pas prolonger son contrat à l'issue de la saison, en parallèle de la volonté du club de réorganiser sa situation financière et de réduire sa masse salariale.

Et si ces pronostics se vérifient, Ronaldo n'aura plus qu'une seule saison pour écrire la fin qu'il souhaite à une histoire commencée il y a plusieurs années et qui a changé le visage du football saoudien.