Cristian Romero quitte Tottenham Hotspur et rejoint l’enclave argentine

Cristian Romero est sur le point de signer à l’Atlético de Madrid. Le défenseur central va quitter Tottenham Hotspur et s’engager jusqu’en 2030 dans la capitale espagnole, selon Nicolò Schira.

Il était clair depuis un certain temps déjà que Romero quitterait les Spurs après cette saison. Le capitaine du club avait fait part de son souhait de partir à la fin de la saison dernière.

Longtemps, il a semblé que l’Inter allait rafler l’Argentin, mais le club italien n’est pas parvenu à trouver un accord avec Tottenham, qui réclamait 45 millions d’euros.

L’Atlético est, lui, prêt à mettre cette somme sur la table et est tout proche d’un accord. Selon l’expert du marché des transferts, les derniers détails sont actuellement en train d’être réglés.

Romero va percevoir un salaire de six millions d’euros par an à l’Atlético. Il va signer jusqu’à la mi-2030, avec une option pour prolonger ensuite jusqu’à la mi-2031.

Romero a disputé 122 matches au total avec le club du nord de Londres. Il a inscrit onze buts. En 2022, il a été sacré champion du monde avec l’Argentine.

À l’Atlético, Romero évoluera sous les ordres du coach argentin Diego Simeone. Il retrouvera également à Madrid ses coéquipiers de la sélection argentine Julián Álvarez, Juan Musso et Nahuel Molina.