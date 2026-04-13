Cristian Romero connaît désormais l’étendue de sa blessure, survenue lors du match contre Sunderland. Le défenseur de Tottenham Hotspur souffre d’une légère déchirure du ligament médial du genou, consécutive à une violente poussée de l’attaquant des Black Cats, Brian Brobbey. Les Spurs, battus 1-0, perdent ainsi un élément clé de leur arrière-garde.

L’incident s’est produit à la 70^e minute : après un contact avec Brobbey, Romero a percuté son propre gardien, Antonín Kinský, et a immédiatement senti une vive douleur au genou. Le défenseur a alors quitté la pelouse, visiblement affecté.

Les examens médicaux ont révélé une petite déchirure du ligament collatéral médial du genou, une lésion qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant six à huit semaines. Le défenseur argentin manquera ainsi la fin de saison avec les Spurs.

À 27 ans, l’Argentin conserve toutefois un mince espoir de participer à la Coupe du monde, qui débute le 11 juin : il devrait être rétabli à temps pour le tournoi. Son club, en revanche, devra se passer de lui lors de la phase décisive de la saison.

Actuellement 18e de Premier League, Tottenham traverse une zone de turbulences et dispose encore de six rencontres pour assurer son maintien. Prochain rendez-vous crucial : la réception de Brighton & Hove Albion ce week-end.

La rencontre s’est jouée sur un csc, après une frappe de Nordi Mukiele déviée par Micky van de Ven. Pour De Zerbi, il s’agissait de son premier match à la tête des Spurs, mais l’expérience s’est soldée par une déception. Le club reste donc sous la ligne de relégation.

Après la rencontre, Brobbey a partagé des photos du match sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de réactions. Si de nombreux messages de soutien sont arrivés, des centaines de commentaires haineux et racistes, principalement en provenance d’Argentine, ont également été postés. Sunderland a immédiatement saisi la police, les plateformes concernées et la Premier League.