Les Ougandais pleurent la mort de l'un des footballeurs les plus célèbres du pays, à l'âge de 27 ans, après avoir été battu par des voleurs présumés près de son domicile dans la capitale, Kampala.

Selon la chaîne « BBC », la police a déclaré que David Owori, joueur ougandais, a été victime d'une agression mortelle après avoir résisté à une tentative de vol de son téléphone portable et de ses autres biens, ce qui a suscité une vague de tristesse et une nouvelle colère populaire face à la criminalité violente en Ouganda.

Owori a mené le club du Sports Club Villa, détenteur du record du nombre de titres en première division ougandaise, où il évoluait au poste d'arrière droit et de milieu de terrain. Il a également représenté l'équipe nationale du pays.

Le club ougandais a publié un communiqué après l'incident dans lequel il a déclaré : « Nous avons perdu bien plus qu'un simple joueur. Nous avons perdu un capitaine, un frère et un ami. »

Des témoins oculaires ont indiqué qu'un groupe d'agresseurs a frappé le footballeur avec des pavés dans la nuit de mardi avant de dérober les biens d'Owori et de prendre la fuite, le laissant inconscient.

Le porte-parole du club SC Villa, Assan Kasingye, a déclaré aux journalistes qu'Owori avait été ciblé juste devant son domicile à Makindye, une banlieue de Kampala.

Kasingye a déclaré : « Le joueur a été pris en embuscade par des voyous alors qu'il s'approchait de son domicile, ce qui lui a causé de graves blessures mettant sa vie en danger, avant qu'il ne soit transporté d'urgence vers un établissement médical. »

Owori a été transporté d'urgence dans une clinique voisine, puis transféré dans un établissement privé de la ville, mais il a succombé à ses blessures hier, mercredi.

La porte-parole de la police locale, Rachel Kawala, a déclaré que les enquêteurs suivaient des pistes pour identifier les responsables.

Kawala a ajouté : « La scène de l'incident a été documentée et traitée afin de garantir que toutes les preuves pertinentes soient collectées et conservées. »

Le meurtre d'Owori a provoqué un choc dans tout l'Ouganda, le monde du football, y compris les supporters et les coéquipiers, ainsi que les responsables politiques réclamant justice.

Les hommages au défenseur, populairement connu sous le nom de Colgate, se succèdent.

La Fédération ougandaise de football (Fufa) a décrit Owori comme « un véritable leader sur le terrain comme en dehors ».

Un communiqué indique : « David n'était pas seulement un footballeur. Il était un leader et une source d'inspiration pour toute une génération. »

L'équipe nationale, connue sous le nom de « The Cranes » (les Grues), a déclaré que l'équipe avait perdu une star du football qui portait les espoirs de l'Ouganda.

Le Parlement a observé mercredi une minute de silence à la mémoire d'Owori et a appelé à l'ouverture d'une enquête rapide.