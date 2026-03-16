Cremonese-Fiorentina 1-4 : le compte rendu du match

Cremonese-Fiorentina 1-4
CREMONESE (3-5-2) : Audero ; Luperto, Ceccherini (80' Terracciano), Folino ; Floriani Mussolini (69' Zerbin), Thorsby (45' Okereke), Bondo (45' Grassi), Maleh (62' Vandeputte), Barbieri ; Djuric, Bonazzoli. Entraîneur : Nicola
FIORENTINA (4-3-3) : De Gea ; Dodô, Pongracic, Ranieri (88' Fabbian), Gosens (80' Rugani) ; Mandragora (75' Ndour), Fagioli, Brescianini ; Parisi (80' Fazzini), Piccoli, Gudmundsson (75' Harrison). Entraîneur : Vanoli.
BUTEURS - 26' Parisi (F), 33' Piccoli (F), 50' Dodô (F), 57' Okereke, 70' Gudmundsson (F)
ARBITRE - Di Bello
AVERTISSEMENTS - 27' Bondo (C)
EXCLUSIONS -