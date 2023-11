Cr7 ou Messi ? Le choix fort d'Endrick

Endrick a admis que Cristiano Ronaldo était son "idole" et a révélé sa "fierté" de suivre les traces de la star portugaise.

L'adolescent va enfin réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid à l'été 2024, une fois qu'il aura 18 ans en juillet. Le club est déjà parvenu à un accord pour sa signature dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling/64 millions de dollars), avec 35 millions d'euros à payer d'avance et 25 millions d'euros supplémentaires. Endrick est ravi de rejoindre les géants espagnols où Ronaldo a exercé son métier pendant plus d'une décennie et a salué le Portugais comme l'une de ses "plus grandes idoles".

Au Daily Mail, il a déclaré : "Mon rêve, depuis que je suis tout petit, a toujours été de jouer pour le Real Madrid : "Mon rêve, depuis que je suis tout petit, a toujours été de jouer pour le Real Madrid. Cristiano Ronaldo est l'une de mes plus grandes idoles. C'est donc une grande fierté de savoir que je porterai le même maillot que lui".

Endrick a été convoqué par le sélectionneur brésilien Fernando Diniz après avoir joué un rôle de premier plan pour Palmeiras face au rival Botafogo, avec deux buts et une passe décisive pour aider son équipe à remonter un déficit de 3-0 et à gagner 4-3 à la 99e minute. Il a révélé qu'il s'agirait d'un autre "rêve devenu réalité" puisqu'il pourrait faire ses débuts avec le Brésil à l'âge de 17 ans et 118 jours, le troisième plus jeune à le faire après Pelé, Edu et Coutinho.

"J'ai toujours rêvé de porter le maillot du Brésil. Les choses sont arrivées très vite dans ma vie, et c'est un autre rêve qui se réalise. Je ne peux que remercier ma famille, mes agents et Palmeiras, qui ont toujours cru en moi", a-t-il déclaré.

Endrick espère pouvoir jouer avec le Brésil contre la Colombie jeudi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde. Quant à Ronaldo, il sera en action le même jour contre le Liechtenstein dans le cadre d'un match de qualification pour l'Euro 2024 avec le Portugal.