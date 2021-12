Covid ou pas, le Real jouera

L'Espagne connaît une nouvelle vague d'infections au Coronavirus et le sport n'en est pas exclu selon AS. Le nombre de joueurs et d'entraîneurs infectés augmente, avec six joueurs ainsi que Davide Ancelotti testés positifs au Real Madrid.

La Liga a cependant assuré que le match des Merengue contre Cadix le week-end prochain ne sera pas reporté en l'état actuel des choses.

En effet, tant qu'un club peut aligner sept joueurs de l'équipe première pour un match donné, ce match doit avoir lieu. Et comme le taux de vaccination des joueurs de la Liga n'est pas de 100%, il est possible que ce nombre minimum soit réduit à cinq.

Le reste de l'effectif devrait alors être composé de joueurs de l'équipe B ou de l'équipe des jeunes.

Heureusement pour Madrid, un seul joueur titulaire - Luka Modric - a été contrôlé positif lors de cette dernière vague. Les autres personnes concernées sont considérées comme des joueurs de l'équipe. Cadix n'est pas non plus l'adversaire le plus fort : il est 18e de la Liga, à 29 points du leader Madrid après 17 matches.