Covid-19 - L'OM propose son stade Vélodrome pour accélérer la vaccination

Alors que la campagne de vaccination française débute timidement, l'OM a proposé de mettre le stade Vélodrome à disposition de tous les Marseillais.

Depuis le 27 décembre dernier, la s'est mis en ordre de marche concernant la vaccination de sa population. Commencée par les citoyens les plus exposés, cette campagne qui devrait durer de longs mois suscite depuis inquiétudes et polémiques. Face à la propagation du Covid-19, la France va-t-elle assez vite ?

En comparaison avec ses voisins européens, l'Hexagone est à la traîne. Ce mercredi, quelques 7000 français ont eu droit au vaccin. Trop peu au goût de l'opposition. Dans ce contexte, une question a été posée : doit-on mettre à disposition d'immenses structures pour accélérer de façon évidente la campagne de vaccination ?

Le stade Vélodrome en guise de vaccinodrome ?

Ce mercredi, l' n'a pas attendu de réponses pour proposer son aide. Et non des moindres. En effet, l'OM, qui s'est dit impliqué, a tout simplement proposé "de mettre le stade Orange Vélodrome à disposition de tous les Marseillais", via un communiqué officiel publié sur son site internet et ses réseaux sociaux.

"L’OM est pleinement engagé dans la lutte contre la pandémie en ces temps de crise sanitaire. Le club avait déjà promu le port du masque à travers des vidéos de joueurs du club sur ses réseaux sociaux et soutenu les personnels soignants à travers la promotion de PHOCEO, le fonds de dotation des Hôpitaux universitaires de Marseille-Méditerranée", rappelle d'abord le club présidé par Jacques-Henri Eyraud, avant de souligner les avantages de son stade.

"Le club propose désormais de mettre à disposition de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des locaux au sein du stade Orange Vélodrome afin de faciliter l’organisation de la campagne de vaccination. Les caractéristiques du stade permettent en effet d’accueillir la logistique nécessaire et d’aménager plusieurs environnements différents, de la consultation pré-vaccinale aux séances de vaccination, tout en garantissant la sécurité des vaccins et de la vaccination. De plus, la capacité d’accueil de l’Orange Vélodrome, ainsi que sa facilité d’accès, pourraient favoriser une prise en charge massive de la population marseillaise lorsque cela sera possible", ajoute l'OM.