Mercato, Coutinho veut jouer avec Neymar en club

Philippe Coutinho, qui peine à convaincre sous la tunique, a indiqué qu'il serait très heureux d'être associé en club à son compatriote Neymar.

Le milieu de terrain de Barcelone, Philippe Coutinho, vient d'alimenter les rumeurs qui concernant son avenir, le sien et aussi celui de Neymar, en faisant part de ses projets futurs. Après un peu plus d'un an au Camp Nou, Coutinho, le meneur de jeu âgé de 26 ans, serait déjà en instance de départ et il ne fait pas grand-chose pour faire taire ces bruits.

Un retour en a été évoqué pour l'ancienne star de , et étant parmi ses prétendants d'après la presse locale. Coutinho n'a pas donné d'indication concernant un potentiel transfert durant le mercato d'été, mais il ne ferme la porte à aucune opportunité.

Coutinho n'est pas le seul Brésilien à faire objet de spéculations actuellement. C'est aussi le cas de Neymar. Alors qu'il est sous contrat avec le PSG, l'ancien barcelonais voit fréquemment son nom circuler en et plus particulièrement du côté du Real Madrid.

Les deux internationaux auriverde ont peu de chances de bouger dans l'immédiat, mais le football réserve parfois des surprises et il n'est pas impossible qu'ils se retrouvent un jour sous la même tunique. Dans le cas de Coutinho, c'est même un vrai souhait. Il a déclaré dans un entretien à De Sola: "C'est toujours un plaisir de jouer avec lui, c'est une fissure. Nous avons beuacoup joué ensemble dans les sélections de jeunes, [Neymar] est devenu un joueur spécial. Jouer à ses côtés est toujours un plaisir, même si je n'ai pas encore eu cette chance sur la scène des clubs. Ce serait bien de jouer avec lui dans un club. "

Dans l’état actuel des choses, l'objectif de Coutinho reste de performer avec le Barça et faire taire aussi les critiques le concernant. Des critiques émanant principalement des médias. Une superbe frappe lors du quart retour de la avec Manchester United l'a aidé à apporter une réponse. Et il ne s'est pas privé pour célébrer cette réalisation de façon quelque peu controversée

Coutinho a mis ses doigts dans ses oreilles lorsqu'il a trompé David de Gea. Le Sud-Américain était impatient de faire remarquer qu'il continuerait d'ignorer ceux qui doutaient de lui. A propos de cet épisode, l'ancien de Liverpool a déclaré : "J'ai toujours été respectueux envers tout le monde et la vérité que ceux qui me veulent m'affecter ne me touchent pas et je reste concentré sur mon travail. Ici [à Barcelone], pour une grande partie de la presse, je n'ai pas ce respect, je fais mon travail à fond et me consacre aux matches et à l'entraînement sans leur prêter à l'attention"