Coutinho se tourne vers la Premier League et a été proposé à Arsenal et Newcastle

Les clubs anglais sont les seuls à pouvoir s'offrir le Brésilien, qui a déjà été proposé à des candidats potentiels pouvant l'acheter cet été.

MERCATO

Philippe Coutinho a été proposé à et selon les informations de Goal. On sait que le Brésilien ne continuera pas au FC Barcelone et le conseil d'administration du club suppose que, une fois l'option écartée, le club allemand avait déjà communiqué il y a plusieurs mois qu'il n'exercerait pas l'option d'achat de 80 millions d'euros, seuls les clubs de peuvent proposer les conditions salariales satisfaisantes pour le joueur tout en mettant sur la table un montant minimisant les pertes pour le , à la fois économiquement et sportivement.

Le club catalan a d'ores et déjà prévenu les avocats de Philippe Coutinho de ses intentions de le vendre il y a quelques semaines, mandatant ces derniers pour lui trouver un point de chute. Et, pour le moment, l'international brésilien a été proposé à deux clubs anglais : Arsenal et Newcastle. Les deux pensionnaires de Premier League n'ont pas encore statué sur la question, en attendant qu'ils clarifient leur propre situation à court et moyen terme.

Arsenal et Newcastle, attendent des éclaircissements sur leur avenir financier

Arsenal ne prendra pas une décision impliquant une si grosse somme avant de savoir s'il parviendra à se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. Les Gunners occupent actuellement la neuvième position du classement à cinq points des positions permettant une qualification en et à neuf positions de la Ligue des Champions et tout transfert aussi risqué sportivement et financièrement que celui de Philippe Coutinho invite à la prudence.

Newcastle, en revanche, espère pouvoir faire un saut de qualité avec l'arrivée de PCP Capital Partners, un fonds d'investissement saoudien qui devrait faire des Magpies l'un des plus puissants club du championnat anglais. Sans joueur de renom pour l'instant, Philippe Coutinho est une des possibilités qui prend plus d'importance au fil du temps mais, comme dans le cas d'Arsenal, Newcastle n'a pas encore répondu par l'affirmative ou la négative à la proposition des conseillers du Brésilien.

Coutinho, sans options pour continuer à Barcelone

La seule chose claire, alors, est que Philippe Coutinho ne continuera pas sa carrière au FC Barcelone la saison prochaine malgré le fait que l'entraîneur, Quique Setién, ne se voit pas d'un mauvais oeil son retour au club alors qu'il bénéficie actuellement d'une équipe de seulement dix-huit joueurs - dont deux gardiens de but. Cependant, cela ne se produira pas la saison prochaine pour une question pas tant sportive, mais aussi, qu'économique.

D'une part, Barcelone ne peut pas lui payer son salaire si élevé et, d'autre part, il doit faire un grand ménage pour proposer plus tard cet été à l' une offre suffisamment satisfaisante pour Lautaro Martínez. En attendant des nouveautés dans ce dossier, l'avenir de Coutinho réside dans son retour en Premier League et c'est quelque chose qui est tenu pour acquis à la fois dans les bureaux du Camp Nou et dans l'environnement du joueur.