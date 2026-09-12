Le Belge Thibaut Courtois, gardien de but du Real Madrid, a dévoilé une partie des coulisses du vestiaire de l'équipe, après s'être prêté à un questionnaire amusant comportant plusieurs questions sur ses coéquipiers, en marge de sa présence au Grand Prix de Madrid dans le cadre du championnat de Formule 1.

Courtois s'est vu poser une série de questions sur ses coéquipiers du Real Madrid, dont certaines réponses ont retenu l'attention. Il a ainsi choisi Kylian Mbappé comme le joueur le plus drôle du vestiaire, tandis qu'il a décerné au défenseur Dean Huijsen le titre de celui qui aime le plus dormir.

Le gardien belge a par ailleurs estimé que Vinicius Junior était le joueur qui provoque le plus ses coéquipiers, dans des réponses qui reflètent l'ambiance joyeuse qui règne dans le vestiaire de la Maison Blanche.

Les centres d'intérêt de Courtois ne se limitent pas au football, puisqu'il est un passionné de sport automobile et possède l'écurie TC Racing, qui participe au championnat d'Espagne de Formule 4, ce qui l'a amené à suivre de près la course du Grand Prix de Madrid de Formule 1.

Dans un autre registre, Courtois a révélé qu'il détenait les licences d'entraîneur A et B de l'Union des associations européennes de football (UEFA), mais il a écarté pour l'heure l'idée de diriger l'équipe première du Real Madrid, expliquant qu'il préférait travailler avec les catégories d'âge les plus jeunes.

Le gardien du Real Madrid a déclaré à ce propos : « Pas pour l'équipe première ; je préfère entraîner les jeunes enfants », en référence à son éventuel souhait de tenter une expérience d'entraîneur avec les jeunes après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur.