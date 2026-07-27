Le Belge Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, a rassuré les supporters du club merengue sur son état physique après la blessure contractée lors du match entre la Belgique et l'Espagne en quart de finale de la Coupe du monde 2026, affirmant qu'il ne ressent plus aucune gêne et qu'il sera prêt à reprendre les entraînements dès la fin de ses vacances estivales.

Selon les déclarations de Courtois aux médias belges, alors qu'il passe ses vacances en Belgique avec sa famille et profite du festival Tomorrowland ainsi que de son propre label d'enregistrement « Artist Amplifier », la blessure était bénigne et n'affectera pas sa disponibilité pour la nouvelle saison.

Courtois a déclaré : « Je ne ressens plus aucune gêne. Pendant le match, j'ai tout de suite senti que ce n'était pas grave. On parle encore de deux ou trois semaines, mais dès notre retour à l'entraînement, je serai prêt. Je ne ressens absolument aucune douleur », des propos qui mettent fin à l'inquiétude qui régnait dans les couloirs du club merengue quant à la disponibilité de son gardien titulaire.

La blessure de Courtois : a-t-elle été la cause de l'élimination de la Belgique ?

La blessure de Courtois lors de la confrontation face à l'Espagne avait suscité une vive polémique, certains estimant qu'elle avait été le facteur décisif dans le but de la victoire inscrit par le milieu de terrain espagnol Mikel Merino dans les derniers instants du match, qui a mis fin au parcours de la sélection belge dans la compétition mondiale.

Toutefois, le gardien belge a minimisé la situation juste après la rencontre et a insisté auprès de son coéquipier Senne Lammens, affirmant sa volonté de continuer à jouer, mais c'est l'ancien entraîneur Rudi Garcia qui a décidé de le remplacer par précaution, une décision qui a suscité des critiques par la suite après l'élimination de la Belgique de la compétition.

Courtois se réjouit à l'idée de travailler avec Van Bommel

Dans un autre registre, Courtois s'est dit impatient de s'entretenir avec le nouveau sélectionneur de l'équipe belge, Mark van Bommel, qui a pris ses fonctions à la suite de Rudi Garcia après le limogeage consécutif à l'élimination de la Coupe du monde.

Courtois a déclaré : « Je ne le connais pas personnellement, mais tout le monde connaît son passé à l'Antwerp. Il a réalisé une magnifique carrière en tant que joueur dans de grands clubs et avec la sélection néerlandaise. J'ai donc hâte de discuter avec lui », faisant allusion à son désir d'un nouveau départ avec la sélection nationale sous cette nouvelle direction.

Il convient de rappeler que Courtois profite actuellement de ses courtes et indispensables vacances estivales, que les footballeurs prennent avant de reprendre les entraînements en vue de la nouvelle saison, dont le coup d'envoi devrait être donné dans les prochaines semaines, le Real Madrid ayant cruellement besoin de son gardien titulaire pour aborder les compétitions nationales et continentales.