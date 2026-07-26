Le gardien international belge Thibaut Courtois a salué la nomination du Néerlandais Mark van Bommel au poste de nouveau sélectionneur de l'équipe de Belgique, assurant qu'il aurait des discussions avec lui au sujet de la possibilité de continuer à porter le maillot des Diables rouges, tout en posant comme condition de bénéficier d'un repos lors de la prochaine Ligue des nations.

D'après les déclarations de Courtois faites aux journalistes lors d'un événement promotionnel, le gardien du Real Madrid, âgé de 34 ans et fort de 115 sélections, n'a pas exclu de revenir pour participer aux qualifications de la Coupe d'Europe des nations, mais il a affirmé que la décision finale dépendrait de la nature de l'échange qu'il aurait avec le nouveau staff technique et la Fédération belge.

Un accueil favorable à l'expérience et aux titres

Courtois a exprimé son optimisme quant à la direction de van Bommel, déclarant : « Ce n'était pas une surprise, son nom circulait depuis un certain temps. Je pense qu'il a prouvé à l'Antwerp qu'il est un entraîneur de très haut niveau, et de nombreux joueurs font son éloge, donc j'ai hâte de le rencontrer. »

Le gardien international a salué le parcours d'entraîneur de van Bommel, qui a déjà dirigé le PSV Eindhoven et Wolfsburg avant de rejoindre l'Antwerp, où il a remporté le titre de champion, la Coupe et la Supercoupe en 2023, soulignant que son expérience d'ancien joueur dans des clubs géants comme le Barça, le Bayern Munich et le Milan lui confère un grand respect parmi les joueurs.

Il a ajouté : « Le plus important, c'est que van Bommel a évolué au plus haut niveau et qu'il sait ce que signifie disputer des matchs de ce type. Il ne fait aucun doute que cette expérience constitue un atout positif et lui vaut un grand respect. »

Le repos comme condition pour poursuivre l'aventure