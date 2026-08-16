Courtois en tête des adieux : le départ d'un nom marquant au Real Madrid

José Mourinho a entamé la restructuration du staff technique du Real Madrid, le club ayant enregistré le départ de l'un de ses éléments les plus en vue.

Selon le journal Marca, Luis Llopis a annoncé son départ du poste d'entraîneur des gardiens du Real Madrid, après de longues années passées au sein du club, tandis que Nuno Santos a repris la mission pour lui succéder, après avoir déjà travaillé avec Mourinho à Tottenham, à la Roma et à Benfica.

Llopis a écrit dans son message d'adieu : « Ce fut merveilleux de vivre et de ressentir cette expérience. Merci. »









Son message a suscité des réactions émouvantes de la part de plusieurs gardiens anciens et actuels du Real Madrid. Thibaut Courtois a écrit : « Merci pour tout, mon ami. »

Sergio Mestre a quant à lui déclaré : « Merci pour tout ton amour », et Luis López a écrit : « Merci pour tout. » Toni Fuidias et Kiko Casilla ont décrit l'entraîneur comme « le meilleur », tandis que Kepa et Ferran González se sont contentés de publier des émojis sur son message.

Andriy Lunin et Keylor Navas, qui font partie des gardiens les plus en vue avec lesquels Llopis a travaillé, ne lui ont adressé aucun message d'adieu jusqu'à présent.

Llopis était présent lors des cinq derniers titres du Real Madrid en Ligue des champions. Il a rejoint le club en 2015 au sein du staff technique de l'entraîneur Rafa Benítez, puis a poursuivi sa mission après le départ de l'Espagnol et l'arrivée aux commandes de Zinédine Zidane, faisant ainsi partie de l'ère des trois titres européens consécutifs.

Llopis a quitté son poste à l'été 2018, en même temps que le départ de Zidane, avant de revenir au Real Madrid en 2021 avec le retour de Carlo Ancelotti.

Durant sa seconde période, il a aidé Courtois à atteindre son meilleur niveau en Ligue des champions lors de la saison 2021-2022, et a également préparé les remplaçants Kepa et Lunin à participer lors de l'édition 2023-2024.

Après le départ d'Ancelotti, Llopis a continué à travailler aux côtés de Xabi Alonso puis d'Álvaro Arbeloa, mais l'arrivée de Mourinho a mis fin à sa dernière période avec le club madrilène.

À lire aussi : une mission exceptionnelle en l'absence du numéro 9 : tous les yeux du Barça braqués sur Gordon