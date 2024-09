Courtois dévoile qui est la tête de cochon du Real Madrid

Le Real Madrid ne manque pas de joueurs avec une mentalité de gagnant, mais certains ont très mauvais caractère

Seuls les Blancos des années 1960 ayant connu un succès comparable en Europe dans toute l'histoire du football. Les normes de leur centre d'entraînement de Valdebebas sont sans aucun doute maintenues à un niveau élevé, et Thibaut Courtois a assuré qu'il y en avait un ou deux qui garantissent que leurs coéquipiers soient toujours en forme.

Le capitaine et légende croate Luka Modric a été surnommé « Vinaigre » pour son attitude amère face à la défaite, même à l'entraînement, mais Courtois a expliqué qu'un autre de ses collègues peut être particulièrement exigeant. S'adressant à Ibai Llanos sur son Twitch mercredi soir, Courtois a expliqué que Dani Carvajal était également un cauchemar à affronter pendant la semaine.

« Quand nous jouons, Carva est celui qui aime le plus énerver les gens. Et quand il gagne, encore plus », a déclaré Courtois au streamer Llanos, cité par Diario AS.

« Quand il perd, on ne peut pas lui parler. Luka aussi. En fin de compte, c’est la mentalité de gagnant de Carvajal. Quand tu fais une ou deux erreurs, il ne te dit rien. Au troisième ou quatrième passage, il te dit de changer de dossard ou de suivre les autres. »

Il n’est pas surprenant que Carvajal puisse être un particulièrement mauvais perdant, car il incarne l’attitude de la victoire à tout prix sur le terrain. Peu de gens sont aussi doués dans les « arts obscurs » que le joueur de 32 ans, et parfois, comme il l’a démontré contre l’Allemand Jamal Musiala lors de l’Euro 2024, il ne cherche pas trop à le cacher. C’est sans aucun doute un élément clé du succès du Real Madrid en Europe.