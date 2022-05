Courtois battu par Bounou pour un trophée individuel

Yassine Bounou a remporté le Trophée Zamora devant le dernier rempart du Real Madrid Thibaut Courtois à l'issue de la campagne 2021-22 de la Liga.

Ce trophée est une récompense qui revient au gardien de but qui a le plus faible ratio buts/matchs de l’élite espagnole.

Pour remporter cette récompense, Bounou a terminé la campagne avec 24 buts encaissés en 31 matchs joués, soit 0,77 but concédé par match. Courtois, vainqueur de la Liga, termine à la deuxième position grâce à son coefficient de 0,81 lors de la saison dite.

Courtois battu pour la deuxième fois d'affilée

L'international marocain succède ainsi à Jan Oblak, le gardien de l'Atletico Madrid, qui a reçu cette distinction lors de la saison 2020-21. De plus, il est désormais le premier joueur du FC Séville à obtenir cette reconnaissance individuelle depuis sa création.

Le joueur de 31 ans a récemment été élu par les fans comme le premier lauréat du nouveau prix « Meilleur joueur africain de la Liga », devançant Samuel Chukwueze et son compatriote Youssef En-Nesyri pour cette distinction.

La performance de Bounou dans les buts des Nervionenses de Julen Lopetegui leur a permis de terminer à la quatrième place de la Liga et de participer à la campagne de la Ligue des champions 2022-23.

Dans une récente interview accordée à GOAL, il a déclaré que son objectif premier est de gagner des titres avec Séville et non de courir après des honneurs individuels. "La chose la plus importante est de continuer à s'améliorer pour que Séville puisse trouver sa toute meilleure version de Bounou et je pense qu'en faisant cela, je pourrais peut-être gagner des prix. Mon objectif principal est d'être le gardien de but dont Séville a besoin et gagner [le trophée Zamora] est quelque chose de plus. Je pense aux besoins de l'équipe et non à mes besoins personnels."