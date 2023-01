Coupe du Roi : Un Clasico Real-Barça en demi-finale !

Le Real Madrid et le FC Barcelone seront opposés en demi-finale de la Coupe du Roi.

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi 2023 a rendu son verdict ce lundi, et comme attendu par de nombreux fans, il y aura un Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone à cette occasion. Ou plutôt deux, puisque les deux éternels rivaux s'affronteront en aller-retour. L'autre demi-finale mettra aux prises Osasuna et l'Athletic Bilbao.

Trois Clasicos en un peu plus d'un mois

Le 28 février, ce sont les Merengues qui recevront les Blaugranas au Stade Santiago Bernabeu pour la demi-finale aller. Le match retour, qui se disputera au Camp Nou, aura lieu seulement trois jours plus tard. Enfin, les deux équipes s'affronteront de nouveau en championnat le 19 mars au Camp Nou, un match qui aura une importance capitale dans la conquête du titre de champion d'Espagne.

Un calendrier démentiel

Les hommes de Carlo Ancelotti vont donc enchaîner Liverpool (à Anfield), l'Atlético Madrid, le FC Barcelone en Coupe deux fois, le Bétis Séville, l'Espanyol Barcelone, Liverpool à domicile puis le Barça au Camp Nou. Le calendrier des Catalans est également chargé avec des affrontements face au Bétis et au Séville FC, mais également un seizième de finale de Ligue Europa face à Manchester United. Les deux prochains mois devraient avoir une grande influence sur la saison respective des deux géants d'Espagne.