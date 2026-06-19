La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné ce vendredi l’arbitre canadien Drew Fisher pour diriger la rencontre très attendue entre les sélections de France et d’Irak, programmée mardi prochain à minuit (heure de La Mecque), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Âgé de 45 ans, l’arbitre canadien s’apprête à faire ses débuts sur la pelouse lors d’une phase finale de Coupe du monde. Il figure parmi les arbitres les plus expérimentés de la Major League Soccer (MLS), où il a dirigé 229 rencontres depuis son arrivée dans le circuit en 2012.

Il peut se prévaloir d’un parcours riche en distinctions, ayant été sacré « arbitre de la saison » en 2024 et 2025. Il possède également une solide expérience internationale, puisqu’il a déjà arbitré neuf matchs des éliminatoires de la Coupe du monde de la zone CONCACAF.

Le football européen ne lui sera pas étranger : il a déjà croisé plusieurs visages familiers des Bleus en dirigeant deux rencontres de la Coupe du monde des clubs 2025, dont la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le club brésilien de Botafogo, remportée 1-0 par les Brésiliens. rencontre au cours de laquelle le trio tricolore Lucas Hernández, Bradley Barcola et Désiré Doué était aligné.

La FIFA a également dévoilé l’équipe arbitrale complète : les Canadiens Michael Barfigen et Leslie Alvaro seront juges de touche, le Suisse Sandro Schärer officiera comme quatrième arbitre et son compatriote Stéphane de Almeida sera arbitre assistant de réserve.

Rappelons que les Bleus ont parfaitement lancé leur Coupe du monde en battant le Sénégal 3-1, tandis que l’Irak s’est incliné 4-1 face à la Norvège.