Coupe du monde sur FOX : streaming, abonnements TV, prix, essais gratuits et plus

La Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se tiendra en Amérique du Nord, s’annonce comme l’édition la plus vaste et la plus spectaculaire de l’histoire du football. Porté par un format élargi à 48 équipes, le tournoi offrira 104 rencontres diffusées en direct, du coup d’envoi le 11 juin à la finale le 19 juillet 2026. Pour ne manquer aucun but de ce marathon de 340 heures de football de haut niveau, il est essentiel de s’y retrouver dans l’univers du streaming.

Aux États-Unis, les droits de diffusion en anglais sont partagés entre FOX (70 matchs sur sa chaîne principale) et FS1 (34 matchs). Que vous optiez pour une plateforme sportive complète comme Fubo ou pour des applications autonomes telles que FOX One et Tubi, mettre en place votre centre de suivi du tournoi est un jeu d’enfant.

Ci-dessous, GOAL vous explique en détail comment regarder les matchs restants de la Coupe du monde de la FIFA 2026, en passant en revue les dernières offres tarifaires, les périodes d’essai gratuit, les promotions disponibles en cours de tournoi et les exigences en matière de 4K native.





Prochains matchs de la Coupe du monde à la télévision





Options et formules d’abonnement Fubo

Fubo propose une plateforme premium qui rassemble tous les diffuseurs de la Coupe du monde en anglais et en espagnol au même endroit. C’est aussi le seul service offrant une interface multivue personnalisable pour suivre 4 matchs en simultané, idéale pour la dernière journée de la phase de groupes.





Fubo propose plusieurs formules d’abonnement, adaptées à tous les budgets et à toutes les préférences linguistiques :

Forfait Tarif promotionnel (1ᵉʳ mois) Prix standard Couverture de la Coupe du monde Idéal pour Fubo Latino 9,99 $/mois (les 2 premiers mois) 14,99 $/mois Couverture intégrale en espagnol (Telemundo et Universo) Idéal pour les supporters soucieux de leur budget, avec des diffusions en espagnol Fubo Sports™ et Actualités 45,99 $/mois 55,99 $/mois Uniquement les rencontres diffusées sur la chaîne FOX Offre d’entrée de gamme en anglais Fubo Pro (Live TV Core) 48,99 $/mois 73,99 $/mois Les 104 matchs (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Offre complète pour les abonnés sans câble (en HD) Fubo Ultra 53,99 $/mois 83,99 $/mois Les 104 matchs + flux 4K HDR Une offre taillée pour les puristes de la haute fidélité sportive.

Abonnements FOX à la Coupe du monde et offres individuelles.

Pas besoin d’un décodeur câble traditionnel pour suivre le tournoi. FOX a modernisé sa diffusion en la répartissant entre applications numériques et la télévision hertzienne :

Antenne hertzienne (OTA) – Gratuit : une simple antenne numérique suffit pour capter en clair les affiches diffusées sur la chaîne principale FOX, soit 70 matchs dont la finale au MetLife Stadium et l’intégralité des rencontres de la phase de groupes de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT).

Abonnement FOX One Premium (entre 5,99 $ et 7,99 $ par mois environ) : Disponible sur les principales plateformes numériques comme Roku Premium Subscriptions, FOX One est un service de streaming direct pour les consommateurs. Il ouvre l’accès aux 104 matchs diffusés sur FOX et FS1, en direct et à la demande, sans abonnement câble. Son interface dédiée à la Coupe du monde propose un suivi statistique interactif et des rediffusions instantanées.

Authentification par votre fournisseur TV (inclus dans votre abonnement câble ou streaming) : abonnés à un service de télévision en direct (Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV ou câble traditionnel), téléchargez l’application FOX Sports ou connectez-vous à FOXSports.com, associez vos identifiants et suivez l’intégralité de la compétition sans frais supplémentaires.









Offres actuelles, promotions et essais gratuits

Pour optimiser votre budget tout en suivant la compétition, voici les offres et promotions estivales :

Essai gratuit de 5 jours chez Fubo : offert aux nouveaux inscrits sur tous les forfaits principaux, il permet de découvrir le bouquet de chaînes et de vérifier la qualité de la diffusion sans engagement.

Réductions sur le premier mois d’abonnement à Fubo : les nouveaux utilisateurs peuvent économiser entre 25 et 30 $ sur leur premier mois d’abonnement à Fubo Pro ou Fubo Ultra, ce qui réduit considérablement les coûts pour la longue phase de poules du tournoi.

Fubo propose également une offre exclusive aux militaires, premiers intervenants, fonctionnaires et seniors vérifiés via ID.me : 30 $ de réduction sur les deux premiers mois de l’abonnement Fubo Pro.

Essai gratuit de 3 jours sur FOX One : les nouveaux utilisateurs qui téléchargent l’application autonome peuvent bénéficier d’un essai gratuit de 3 jours. C’est l’option idéale pour découvrir les fonctionnalités de superposition de données personnalisées de la plateforme lors de matchs de haut niveau.

Diffusion simultanée gratuite en 4K sur Tubi : Véritable aubaine pour les adeptes du « cord-cutting » à petit budget, Tubi , la plateforme gratuite financée par la publicité de FOX, diffusera en simultané et entièrement gratuitement les moments phares de l’ouverture du tournoi en 4K . Vous pouvez regarder ces matchs phares sans avoir à saisir le moindre numéro de carte bancaire ni à vous connecter à un abonnement :

11 juin : Mexique – Afrique du Sud (match d’ouverture officiel du tournoi) 12 juin : États-Unis - Paraguay (premier match de la phase de groupes de l’équipe nationale américaine)

Le Hub Tubi FIFA World Cup™ FOX, espace numérique gratuit, diffuse 24h/24 des résumés de matchs, des temps forts à la demande et des analyses de studio pour vous tenir informé en continu.

💡 Astuce pro : toutes les formules Fubo intègrent un enregistreur cloud illimité. Si une rencontre hors de votre zone de diffusion démarre pendant vos horaires de travail ou en pleine nuit, programmez-la pour qu’elle s’enregistre automatiquement ; vous pourrez alors la revoir intégralement quand vous le souhaitez, sur n’importe quel appareil.



Comment regarder la Coupe du monde en 4K native

Les deux plateformes misent sur une qualité de diffusion de pointe. Les 104 rencontres du tournoi seront proposées en streaming 4K HDR native via la plateforme FOX One, l’applicationFOX Sports et dans le forfait Fubo Ultra.

📺 Vérifiez que votre équipement répond aux critères suivants :

Pour profiter de l’ambiance vibrante des stades en 4K d’une netteté exceptionnelle, assurez-vous que votre installation répond aux critères suivants :

Un téléviseur 4K compatible.

Un appareil de lecture compatible (comme une Apple TV 4K, un Roku Ultra ou une Amazon Fire TV Stick 4K).

Une connexion Internet fixe stable d’au moins 25 Mbps .

Guide de configuration étape par étape

La configuration complète prend moins de deux minutes sur la plupart des appareils compatibles (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, téléviseurs connectés Samsung/LG et terminaux iOS/Android) :

Sélectionnez et inscrivez-vous : ouvrez les pages d’inscription officielles de Fubo ou FOX One depuis le navigateur de votre ordinateur ou de votre mobile, choisissez la formule adaptée à votre budget familial, puis activez votre essai gratuit. Accédez ensuite à l’App Store de votre appareil : depuis l’écran d’accueil de votre Smart TV ou de votre clé de streaming, ouvrez la boutique d’applications. Recherchez et installez : tapez « Fubo », « FOX One » ou « FOX Sports », puis lancez le téléchargement de l’application. Connectez-vous à l’application avec vos nouveaux identifiants. Si vous utilisez l’application FOX Sports, sélectionnez « Associer un fournisseur » pour vous authentifier via votre abonnement TV payante externe ou votre compte Fubo. Ajoutez enfin la page dédiée à la Coupe du monde de la FIFA à vos favoris afin de recevoir des notifications personnalisées à chaque coup d’envoi et de profiter de raccourcis de navigation directs tout au long de l’été.







